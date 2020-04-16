Уральских туристов вывезут из Таиланда уже в субботу

10:10 | 17.04.2020

В субботу, 18 апреля, жителей Екатеринбурга и Владивостока вывезут из Бангкока. Об этом сообщает минкомсвязи РФ.



«Вылет рейса SVR3782 Бангкок - Екатеринбург запланирован на 18 апреля 2020 в 15:40. Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Екатеринбурге и Свердловской области, Челябинске и Челябинской области», – отмечается в сообщении минкомсвязи.



Добавим, что выездной рейс выполнит авиакомпания «Уральские авиалинии».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»