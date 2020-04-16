Екатеринбургские предприниматели могут получить консультации по горячей линии

09:52 | 17.04.2020

Фото: ekbiznes.ru

Предприниматели Екатеринбурга смогут задать специалистам вопросы об объявленных накануне президентом России формах поддержки и получить консультации о ведении бизнеса в текущей ситуации по горячей линии.



Екатеринбургский центр развития предпринимательства присоединился к работе горячей линии, чтобы оказать помощь бизнесу в условии ограничений, которые направлены на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Позвонить можно по телефону 8 (800) 500-77-85 в любой день с 9:00 до 18:00



– В Екатеринбурге большинство предприятий занимается оказанием услуг и торговлей непродовольственными товарами. Поэтому ограничения, которые введены в столице Урала из-за пандемии коронавируса, очень серьёзно влияют на наших предпринимателей. Задача горячей линии – помочь такому бизнесу. Мы помогаем бизнес сообществу сориентироваться в мерах поддержки, которые уже сейчас готов предложить Свердловский областной фонд поддержки предпринимателей. Речь идёт как о финансовых инструментах, так и о методических. Также в это трудное время, мы помогаем тем предприятиям, которые перепрофилировались и стали выпускать актуальную продукцию для рынка, например, средства защиты. Центр оказывает поддержку в получении разрешения на работу и выводу товаров на рынок, – отмечает директор ЕЦРП Дмитрий Постников.



В центре также добавили, что за прошедшую неделю эксперты приняли и обработали более 500 звонков.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»