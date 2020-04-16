В Екатеринбурге загорелись три машины на одной улице

09:36 | 17.04.2020

Фото: МЧС по Свердловской области

Минувшей ночью на улице Щорса в Екатеринбурге загорелись сразу три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.



Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 01:39. На место пожара выехали семь спасателей на двух спецмашинах. Когда пожарные прибыли, оказалось, что на площади в три квадратных метра горели три машины. Огонь повредил моторный отсек, салон и кузов «Toyota Corolla», зеркало «Skoda Octavia» и крыло «Chevrolet Cobalt».



С пожаром удалось справиться в течение двух минут. К счастью, из людей никто не пострадал.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»