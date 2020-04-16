В этом году в Екатеринбурге не состоится акция «Бессмертный полк»

22:30 | 16.04.2020

Фото: krikcentre.ru

В уральской столице отменили ежегодную акцию «Бессмертный полк» в День Победы из-за пандемии коронавируса, об этом сообщили организаторы акции.



Отметим, что ранее также было принято решение о переносе парада Победы и других праздничных мероприятий.



На сегодняшний день в РФ зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса. 105 случаев заболевания выявили медики Свердловской области.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»