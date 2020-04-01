Автобусы №030 и №042 в Екатеринбурге изменят маршрут

20:12 | 16.04.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге с 18 апреля меняются схемы движения автобусов №030 и №042, об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.



Так, маршрут №030 «Авангард - Ботаническая» изменится на «Авангард - Окраинная». Автобусы будут следовать по улицам Данилы Зверева – Комсомольская (обратно Комвузовская – Студенческая – Кулибина) – Первомайская – Мира – проспект Ленина – 8 Марта – (обратно Белинского) – Щорса – Белинского – Академика Шварца – Крестинского – Родонитовая – Самоцветный бульвар – Академика Шварца – 8 Марта – Титова – Военная – Дорожная – Окраинная.



А автобус №042 «ТЦ Дирижабль - Химмаш» будет следовать до Базового переулка по улицам Дагестанская – Грибоедова – Пархоменко – Щербакова – Самолётная – Южный проезд – Походная – Новинская – Титова – 8 Марта – Академика Шварца – Самоцветный бульвар – Родонитовая – Крестинского – Академика Шварца – Белинского – Саввы Белых – Луганская (обратно Объездная дорога – Белинского) – Базовый переулок.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»