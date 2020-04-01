Очередное предприятие Свердловской области перепрофилировалось из-за коронавируса

19:58 | 16.04.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В условиях коронавируса уральские предприятия продолжают перепрофилироваться. Предприятие БиоМикроГели запустило производство антисептиков в короткие сроки всего за месяц, об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.



За смену предприятие выпускает п о10 тысяч антисептиков и по 2 тысячи литров концентрированных дезинфицирующих средств.



«Раньше мы не производили антисептики и дезсредства, но технология была, мы ее просто не использовали. Мы смогли оперативно настроить производство нового для нас, но незаменимого в текущих обстоятельствах, продукта. Составы обладают широким спектром действия, соответствуют ГОСТу, эффективны для уничтожения и предупреждения распространения возбудителей инфекционных заболеваний и вредной микрофлоры. Все эти показатели протестированы и задекларированы. Сейчас мы готовы поставлять наши антисептик в разных фасовках», – сказал сооснователь компании «БиоМикроГели» Андрей Елагин.



Добавим, что часть продукции сегодня предприятие направили общественной организации «Аистенок» для помощи малообеспеченным.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»