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19:58 | 16.04.2020
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Очередное предприятие Свердловской области перепрофилировалось из-за коронавируса
За смену предприятие выпускает п о10 тысяч антисептиков и по 2 тысячи литров концентрированных дезинфицирующих средств.
«Раньше мы не производили антисептики и дезсредства, но технология была, мы ее просто не использовали. Мы смогли оперативно настроить производство нового для нас, но незаменимого в текущих обстоятельствах, продукта. Составы обладают широким спектром действия, соответствуют ГОСТу, эффективны для уничтожения и предупреждения распространения возбудителей инфекционных заболеваний и вредной микрофлоры. Все эти показатели протестированы и задекларированы. Сейчас мы готовы поставлять наши антисептик в разных фасовках», – сказал сооснователь компании «БиоМикроГели» Андрей Елагин.
Добавим, что часть продукции сегодня предприятие направили общественной организации «Аистенок» для помощи малообеспеченным.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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