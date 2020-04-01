Режим повышенной готовности в Свердловской области будет действовать до особого указа о его отмене

19:03 | 16.04.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

В Свердловской области режим повышенной готовности, введенный в связи с коронавирусом будет действовать до особого указа о его отмене, об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.



Также губернатор написал в своем Instagram, что пик эпидемии, по мнению врачей, ещё не пройден.



«В нашем регионе налажено производство ИВЛ, мы стараемся обеспечить больницы всеми необходимыми защитными средствами, и самое главное — на сегодняшний день в Свердловской области нет взрывного роста количества заболевших. Надеюсь, такие тенденции сохранятся, по крайней мере я делаю для этого все, что от меня зависит», - отметил Куйвашев.



Напомним, ранее сообщалось, что режим повышенной готовности введен в Свердловской области до 20 апреля.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»