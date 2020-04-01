Губернатор Свердловской области и митрополит Кирилл поздравили уральцев с приближающейся Пасхой

18:12 | 16.04.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл поздравили уральцев с наступлением Светлого праздника пасхи. Обращение главы региона и владыки опубликовано на сайте департамента информполитики.



Евгений Куйвашев пожелал уральцам терпения, крепкого здоровья и отпраздновать Пасху в мире, согласии и любви.



Митрополит Кирилл также отметил, что в такое непростое время свердловчанам как никогда ценно быть вместе. Также владыка подчеркнул, что нужно не забывать, о том, что эти дни – самые святые дни в году.



«Поэтому радостью внешне и внутренне друг друга обымем, поздравим друг друга с праздником, забудем все обиды, все огорчения. Впереди жизнь. Будем жить, радоваться тому, что Бог дал нам этот мир, а в этом мире Бог явился для спасения каждого человека. С праздником!», — сказал митрополит.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»