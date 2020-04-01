В Екатеринбурге скоро начнут обрабатывать парки от клещей

16:47 | 16.04.2020

Фото: photosight.ru

Акарицидная обработка парков и лесопарков в Екатеринбурге начнется в понедельник, 20 апреля. Помешать рабочим может погода: работы не будут проводиться в снег или дождь.



В пресс-службе администрации Екатеринбурга рассказали, что в парках обязательно появится информация с датами проведения обработки от клещей. На это время парки будут закрыты.



Добавим, что начинается обработка и лесопарков, которые находятся на балансе Свердловской области. До 25 мая должны опрыскать от клещей Шувакишский, Калиновский, Уктусский, Карасе-Озерский.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»