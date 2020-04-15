Число обследованных жителей Свердловской области на коронавирус превысило 37 тысяч

16:29 | 16.04.2020

Фото: yandex.ru

По данным на 16 апреля, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 2449 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 2440 человек.



Всего специалистами проведено 44887 исследований. Обследовано 37808 человек.



По данным Роспотребнадзора, Свердловская область входит в пятерку регионов страны по количеству проведенных исследований, следуя за Москвой, Московской областью и Санкт-Петербургом.



Напомним, сегодня было лабораторно подтверждено еще 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Свердловской области. Таким образом, общее число заболевших достигло 111.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»