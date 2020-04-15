В Свердловской области оштрафована очередная любительница фейков о коронавирусе

16:03 | 16.04.2020

Фото: vk.com

Суд оштрафовал екатеринбурженку Наталью Бабикову на 30 тысяч рублей за фейковый комментарий в сообществе «ЧП Нижний Тагил» во вКонтакте о коронавирусе. Женщина нарушила п. 6 ст. 10 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ.



По данным пресс-службы Свердловского облсуда, 28 марта жительница Екатеринбурга под одним из постов в соцсети оставила комментарий: «К вам в Тагил на Пихтовку уже привезли заболевших. Смейтесь, смейтесь».



В суде женщина признала свою вину и раскаялась. Она объяснила, что данным комментарием хотела предостеречь жителей Нижнего Тагила от неблагоприятных последствий нахождения на улице в период карантина.



Рассмотрев материалы дела и выслушав доводы сторон, суд признал жительницу уральской столицы виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст.13.15 КоАП РФ (Злоупотребление свободой информации). Женщине назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»