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15:38 | 16.04.2020
Фото: УМВД России по Екатеринбургу
В Екатеринбурге подростки избили молодых людей, которые шли на свидание с несуществующей девушкой
Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, пятеро молодых парней и девушка отбирали у потерпевших деньги и ценности.
Два инцидента с разницей в несколько часов произошли 13 апреля. В дежурные части отделов полиции №№15 и 16 поступили сообщения о грабежах на улице Индустрии и Старых Большевиков. В обоих случаях группа неизвестных под угрозой применения насилия отобрала у мужчин сотовые телефоны, деньги, банковские карты. Ущерб составил 14 и 104 тысячи рублей.
Пострадавшими оказались два молодых человека 25 и 26 лет. Они познакомились с одной и той же девушкой в социальных сетях, которая после непродолжительного общения предлагала встретиться у ее дома. Однако в указанном месте новых знакомых встречали пятеро парней с битами: угрожая применением насилия, они отбирали у жертвы все ценное и скрывались.
В ходе спецоперации сотрудникам уголовного розыска удалось выяснить личность «незнакомки». В результате были задержаны шесть участников преступной цепочки: судимые двое 20 лет, 19 лет и трое несовершеннолетних – 17, 16 и 17-летняя девушка, знакомившаяся с мужчинами в социальных сетях под вымышленным «ником» и фотографией на своей странице.
Во время допроса участники преступлений рассказали, что стали совершать нападения с целью наживы, так как их 20-летнему товарищу необходимо было вернуть долг. Должник не придумал ничего, кроме как попросить свою подругу «разводить» мужчин. Судя по изъятой полицией переписке в социальных сетях, в планы группы входило совершить нападения в отношении 82 мужчин. Сотрудники полиции проверяют злоумышленников на причастность к иным преступлениям на территории города.
В настоящее время по уголовному делу следователем СКР проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённых преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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