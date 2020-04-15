Минздрав выделит деньги врачам из свердловского города, пожаловавшимся на урезание зарплаты

15:15 | 16.04.2020

Минздрав выделяет дополнительные средства на выплату зарплаты работникам специализированной больницы медицинской реабилитации «Липовка» в Режевском районе Свердловской области. Работников уже ознакомили с новым приказом главного врача, согласно которому, после выделения бюджетных средств, будет произведен перерасчет зарплаты за март с учетом начисления всех стимулирующих выплат.



Напомним, что ранее в больнице «Липовка» сложилась скандальная ситуация в связи с тем, что 30 марта в медучреждении был издан приказ главврача №43-П «О режиме повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой короновирусной инфекции (2019-nCov)». Однако в самом документе не содержалось информации о каких-то конкретных мерах защиты населения, зато говорилось о приостановлении начисления всех видов стимулирующих выплат всем работникам, у кого оклад выше МРОТ (12 130 руб.) при расчете зарплаты медперсонала за март. А с апреля работников перевели на 2/3 базовой части оклада, либо отправили в отпуска без содержания.



В ситуацию вмешался свердловский депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Ионин:



- Что особенно возмутительно, это делает не какой-то частный предприниматель, пытающийся сэкономить на своих работниках в условиях нынешней ситуации, чтобы спасти свое небольшое предприятие. Это главврач областного медицинского учреждения. При этом, он даже не собрал работников, чтобы разъяснить им свои действия, - рассказал член парламентской фракции «Справедливая Россия».



Скандал вылился в федеральные СМИ, также был направлен депутатский запрос прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову. Областной Минздрав решил провести свою внутреннюю проверку, по итогам которой все положенные медикам выплаты сохранили.



Дмитрий Ионин считает, что это хороший прецедент:



- Похожие сигналы поступают и из других медицинских учреждений, а также от педагогов. В нынешней ситуации приходится вручную заступаться за них, чтобы госучреждения не оставляли своих сотрудников без средств к существованию. Все-таки они должны быть защищены бюджетными выплатами даже в период вынужденного простоя.

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