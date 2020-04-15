В Свердловской области ищут без вести пропавшего тагильчанина

14:00 | 16.04.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 33-летнего Павла Александровича Андреенкова. Мужчина ушел из дома в Нижнем Тагиле 23 марта и не вернулся.



Приметы: рост 178 см, нормального телосложения, русые короткие волосы, зеленые глаза.



На момент пропажи был одет в черный длинный пуховик, темно-синий спортивный костюм, темные кроссовки.



Если вам что-либо известно о местонахождении Павла Александровича, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»