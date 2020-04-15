Житель Нижнего Тагила оштрафован за попытку угона брошенной ГАЗели

13:37 | 16.04.2020

Фото: twitter.com

Житель Нижнего Тагила оштрафован на 15 тысяч рублей за попытку угона брошенной ГАЗели.



Инцидент произошел в канун 2019 года. Тогда охранник рынка «Приречный» с товарищами решили угнать долго стоявшую без присмотра грузовую ГАЗель.



Похищение тщательно спланировали, распределив роли. Один показывал автомобиль потенциальным покупателям, двое готовились к его буксировке. Деньги, вырученные от продажи, решили честно разделить между собой.



Спустя месяц, в середине января, нашелся покупатель. Мужчина был готов купить грузовой автомобиль за 20 тысяч рублей при его рыночной стоимости около 100 тысяч. Машину быстро отбуксировали и все бы ничего, если бы хозяин грузовика не хватился своего законного имущества.



На суде инициатор угона признал свою вину и попросил прекратить уголовное преследование. Суд учел, что тагильчанин не судим, вернул машину хозяину, принес искренние извинения. В итоге назначил штраф.



Помощник прокурора Тагилстроевского района Роман Евдокимов отметил, что такой исход возможен в случае, если полностью возмещен причиненный ущерб и человек впервые привлекался к уголовной ответственности за преступление небольшой и средней тяжести.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»