В России зафиксировано 3448 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах.За сутки зафиксировано 34 летальных случая:7 в Москве,7 в Московской области,3 во Владимирской области,3 в Республике Дагестан,2 в Санкт-Петербурге,2 в Курской области,2 в Астраханской области,1 в Республике Ингушетия,1 в Республике Чувашия,1 в Калужской области,1 в Республике Мордовия,1 в Оренбургской области,1 в Новосибирской области,1 в Белгородской области,1 в Республике Адыгея.За весь период в России от коронавируса скончалось 232 человека.За сутки в России полностью выздоровели 318 человек, за весь период - 2304 человека.