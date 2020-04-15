В Екатеринбурге дети исполнили песню ко Дню Победы не выходя из дома

12:34 | 16.04.2020

Фото: организаторы проекта

Юные музыканты Екатеринбурга спели ко Дню Победы песню «Темня ночь» не выходя из дома. Как рассказали в Управлении культуры Администрации города Екатеринбурга, в мероприятии приняли участие около ста воспитанников детских школ искусств.



Кроме того, в видеозаписи приняла участие финалистка шоу «Голос. Дети» Анна Глотова и известный джазовый музыкант Денис Галушко.



Стоит отметить, что съемка видеоролика – это первый выпуск концертной онлайн-программы «Мы внуки твои, Победа!». В проекте примут участие более двух тысяч юных музыкантов с песнями «Смуглянка», «Катюша», «Казаки в Берлине», «Пилоты», «Эх, дороги», «День Победы» и другими.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»