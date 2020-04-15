«Уральские авиалинии» вывезли из Екатеринбурга 152 мигранта

12:24 | 16.04.2020

Фото: travelbelka.ru

«Уральские авиалинии» 15 апреля вывезли из уральской столицы в Ташкент 152 мигранта, об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.



Отмечается, что на борту самолета был 101 человек из Свердловской области, а все остальные из других регионов. Вывезти мигрантов из России собирались ранее, однако рейсы были отменены из-за карантина.



По словам свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, подобный рейс планируется сделать и до Душанбе.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»