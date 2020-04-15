Полиция Свердловской области расследует дело о краже денег из храма

12:01 | 16.04.2020

Фото: ОМВД России по Талицкому району

В Свердловской области полицейские расследуют уголовное дело по факту кражи денежных средств из храма в Талице, об этом сообщили в ОМВД России по Талицкому району.



О краже 8 тысяч рублей из храма сообщил в полицию местный житель. Выяснилось, что подозреваемые проникли в здание, разбив окно в одном из помещений.



Вскоре полиции удалось задержать двух подозреваемых, ими оказались несовершеннолетние граждане 2006 и 2004 года рождения. Похищенное ребята потратили на продукты и личные нужды.



Подозреваемые признали вину и раскаялись в содеянном. В их отношении возбуждено уголовное дело по п. «а,б» части 2 статьи 158 УК РФ.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»