Часть Ленинского района Екатеринбурга осталась без горячей воды. Прокуратура начала проверку

11:41 | 16.04.2020

Фото: tproekt.com

В Екатеринбурге прокуратура устроила проверку из-за отсутствия горячей воды в домах Ленинского района.



Как отметили в пресс-службе свердловской прокуратуры, компания «Стандарт» 15 апреля приостановила подачу горячего водоснабжения в 150 многоквартирниках. На текущей момент подача горячей воды приостановлена в 37 домах.



«Предположительной причиной данного отключения является подача ПАО «Т Плюс» горячего водоснабжения с завышенными параметрами, не соответствующими действующему законодательству», - говорят в прокуратуре.



После проведения надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»