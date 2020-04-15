Губернатор Свердловской области расширил перечень мер по профилактике коронавируса

Губернатор Евгений Куйвашев расширил перечень мер по профилактике COVID-19 в Свердловской области. Указ №181-УГ опубликован на портале правовой информации pravo.gov66.ru.Документ предусматривает расширение перечня муниципалитетов, где установлены более жесткие ограничения, в него теперь входит Красноуфимск. Также, согласно указу, самоизоляции должны подвергаться граждане, прибывшие не только из-за рубежа, но и из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.В перечень мер вошли также ограничение на прием и размещение детей в лагерях и ограничение деятельности организаций, в том числе индивидуальных предпринимателей.