В Екатеринбурге будут судить подставных предпринимателей, обвиняемых в мошенничестве на сумму более 1 млн рублей

11:06 | 16.04.2020

Фото: 123ru.net

В уральской столице полиция направила в суд дело в отношении семи местных жителей, обвиняемых в мошенничестве при поставках строительных материалов. Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по г. Екатеринбургу, сумма ущерба от противоправных действий подставных предпринимателей составила 1 млн рублей.



Подставные предприниматели входили в доверие к клиентам и предлагали услуги по поставке строительных материалов. Деньги, перечисленные гражданами, злоумышленники обналичивали и использовали по своему усмотрению, не выполняя договорных обязательств.



В 2018 году о нарушениях договоров, заключенных с коммерсантами, в полицию поступали заявления из Республики Крым, Ямало-Ненецкого автономного округа, г. Москвы, Нижегородской области, Удмуртской Республики, Республики Башкортостан, Краснодарского и Пермского краев и других субъектов РФ.



Сейчас материалы дела переданы в Верх-Исетский районный суд для рассмотрения по существу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»