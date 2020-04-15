Новости дня
10:08 | 16.04.2020
Студенты Уральского федерального университета сдадут сессию дистанционно
«Университет готовится к проведению итоговой аттестации студентов в дистанционном формате, подтвердили в учебном блоке. Сдача госэкзаменов возможна с применением прокторинг-систем. Производственные практики, которые нельзя пройти дистанционно, будут перенесены на осень»,- обозначено а telegram-канале УрФУ.
В пресс-службе УрФУ уточнили, что речь идёт о госэкзаменах для студентов выпускных курсов. Вариант сессии в дистанционной форме для других студентов сейчас прорабатывается.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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