Санврачи недовольны качеством дезинфекции общественного транспорта Екатеринбурга

09:24 | 16.04.2020

В Екатеринбурге в пробах, взятых в общественном транспорте, обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



Пробы санврачи взяли с сидений и поручней в вагонах метро, троллейбусах, трамваях и автобусах ещё в конце марта.



Специалисты надзорного ведомства дали мэрии уральской столицы рекомендации по повышению качества санобработки транспортных средств. Сегодня, 16 апреля, проведут проверку того, как изготавливается дезинфицирующий раствор для проведения уборки, и повторно возьмут пробы для лабораторных исследований.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»