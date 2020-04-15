Из-за ночного пожара в Екатеринбурге на улице оказались десять человек

09:03 | 16.04.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в Екатеринбурге загорелся девятиэтажный дом на улице Бакинских Комиссаров. Из здания эвакуировали 10 человек.



Сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера в 3:20. Оказалось, что возгорание произошло на балконах на седьмом этаже. На месте происшествия работали 18 человек личного состава и четыре единицы техники.



В 3:45 открытое горение было ликвидировано, в 4:14 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций. Информации о пострадавших нет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»