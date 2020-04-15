В стационарах Свердловской области находятся 134 человека с подозрением на COVID-19

23:16 | 15.04.2020

Фото: aol.com

В Свердловской области у 134 подозревают коронавирус, об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.



Под медицинским наблюдением в области находятся 4011 граждан. Стоит отметить, что за сутки врачи провели 1037 исследований на коронавирус.



На сегодняшний день медики выявили105 случаев заражения, при этом 40 человек уже здоровы и выписаны из больниц.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»