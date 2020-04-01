В Свердловской области разыскивают 33-летнего мужчину

19:40 | 15.04.2020

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Свердловской области ищут 33-летнего Андриенкова Павла Александровича из Нижнего Тагила, об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».



Последний раз мужчину видели 23 марта. Он был одет в черный длинный пуховик, темно-синий спортивный костюм и темные кроссовки.



Рост Андриенкова 178 сантиметров, он нормального телосложения. Волосы Павла короткие русые, а глаза зеленые.



Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении мужчины, просят сообщать её по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»