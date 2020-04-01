Ситуация с коронавирусом в Свердловской области остается стабильной

19:31 | 15.04.2020

Фото: bloomberg.com

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Свердловской области принципиально не изменилась, об этом сообщил заместитель губернатора Павел Креков на сегодняшнем брифинге.



«В целом ситуация в регионе принципиально не изменилась. При этом темпы выявления больных COVID-19 несколько возросли: ежедневно фиксируем плюс-минус 10 новых случаев. С одной стороны, это связано с увеличением количества обследуемых. Но и с завозом инфекции из центральных регионов России», - сказал Павел Креков.



Также замгубернатора добавил, что в регионе прорабатывается принятие решений по противодействию завоза инфекции из регионов. Кроме того, решается вопрос с подготовкой коек на случай ухудшения ситуации.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»