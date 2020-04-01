Начальник УМВД России по Екатеринбургу провел первые кадровые назначения

19:27 | 15.04.2020

В УМВД России по Екатеринбургу произошел ряд кадровых назначений в ряде подразделений. Так, врио начальника дежурной части назначен подполковник Армен Мнацаканов, который до последнего времени занимал должность начальника уголовного розыска отдела полиции №14, показывая достойные показатели оперативно-розыскной деятельности и пользуясь уважением среди коллег.



Временно исполняющим обязанности начальника отдела дознания назначена майор Наталья Мальцева, которая пришла в УМВД из отдела полиции №1.



Врио начальника отдела участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних стал Александр Расулов, занимавший до этого аналогичную должность в ОП №5. Он сменил подполковника Ивана Петрова, который вернулся на прежнюю должность начальника отдела УУП и ПДН ОП №13.



На должность врио начальника штаба УМВД, по данным издания, назначен полковник внутренней службы, главный инспектор Инспекции ГУ МВД России по Свердловской области Сергей Березняков.



Отметим, что это первые масштабные назначения с момента назначения в конце марта начальником УМВД России по Екатеринбургу Игоря Озерова.

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