Убийцу двух девушек на Уктусе в Екатеринбурге признали вменяемым

19:19 | 15.04.2020

Фото: СУ СКР по Свердловской области



В Екатеринбурге признали вменяемым мужчину, убившего двух девушек на Уктусе летом 2018 года. О результатах психиатрической экспертизы рассказал руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Сергей Мальцев.



Напомним, утром 24 августа на склоне горы Уктус были обнаружены две девушки с пулевыми ранениями. Одна девушка была мертва, вторая скончалась через несколько дней в больнице. Подозреваемый был задержан 9 декабря 2019 года.



В настоящее время проводятся процессуальные действия, направленные на завершение расследования уголовного дела.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»