 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

19:19 | 15.04.2020

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Убийцу двух девушек на Уктусе в Екатеринбурге признали вменяемым


В Екатеринбурге признали вменяемым мужчину, убившего двух девушек на Уктусе летом 2018 года. О результатах психиатрической экспертизы рассказал руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Сергей Мальцев.

Напомним, утром 24 августа на склоне горы Уктус были обнаружены две девушки с пулевыми ранениями. Одна девушка была мертва, вторая скончалась через несколько дней в больнице. Подозреваемый был задержан 9 декабря 2019 года.

В настоящее время проводятся процессуальные действия, направленные на завершение расследования уголовного дела.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

21:03 | 15.04.2020
В Екатеринбурге тест на коронавирус можно будет сдать в медцентре «Гармония»

20:50 | 15.04.2020
«Уральские авиалинии» привезут из Бангкока в Екатеринбург 200 россиян

19:40 | 15.04.2020
В Свердловской области разыскивают 33-летнего мужчину

19:31 | 15.04.2020
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области остается стабильной

19:27 | 15.04.2020
Начальник УМВД России по Екатеринбургу провел первые кадровые назначения

19:19 | 15.04.2020
Убийцу двух девушек на Уктусе в Екатеринбурге признали вменяемым

18:41 | 15.04.2020
В Сысерти будут судить мужчину, обвиняемому в покушение на убийство малолетнего сына и девушки

18:37 | 15.04.2020
В Пермский край поступило почти 7 тысяч тест-систем для исследований на коронавирус

18:30 | 15.04.2020
Дмитрий Махонин: Если позволит эпидемическая ситуация – сезон отдыха в лагерях стартует вовремя

18:11 | 15.04.2020
В Екатеринбурге обрушился фасад торгового центра

18:10 | 15.04.2020
Главный свердловский участковый поменял службу в полиции на работу в правительстве

18:10 | 15.04.2020
В столице Прикамья начались дорожные ремонты в рамках нацпроекта

18:01 | 15.04.2020
Вокзал Екатеринбурга признан одним из самый красивых

17:49 | 15.04.2020
Прием документов в вузы Прикамья перенесен на 10 августа

17:45 | 15.04.2020
С 16 апреля родителей начнут уведомлять о получении мест в детских садах Перми

17:44 | 15.04.2020
Митрополит Кирилл попросил уральцев соблюдать рекомендации по противодействию распространения коронавируса

17:38 | 15.04.2020
Одному из крупнейших должников за тепло и ГВС в Чайковском грозит уголовная ответственность

17:15 | 15.04.2020
Власти Екатеринбурга заявили о готовности к безаварийному пропуску паводковых вод

17:01 | 15.04.2020
Новым тренером уральского ХК «Автомобилист» стал канадец Билл Питерс

16:50 | 15.04.2020
Свердловская область вошла в ТОП-10 регионов по количеству проведенных исследований на коронавирус

16:32 | 15.04.2020
В Свердловской области сгорел отечественный автомобиль

16:16 | 15.04.2020
Главу Тугулыма обвинили в получении взятки в размере двух миллионов рублей

16:16 | 15.04.2020
Житель Екатеринбурга выплатит государству 200 тысяч рублей за прописку 111 иностранцев в «однушке»

16:02 | 15.04.2020
Пиццерия будет бесплатно кормить работников скорой помощи Нижнего Тагила

15:54 | 15.04.2020
Челябинский депутат рассказал об отмене комиссии за платежи по ЖКХ

15:44 | 15.04.2020
Свердловская область присоединилась ко всероссийской акции помощи пожилым людям #Мывместе

15:36 | 15.04.2020
СОСПП оплатил медикам Нижнего Тагила покупку 50 тысяч масок на 1,8 млн рублей

15:20 | 15.04.2020
В Нижнем Тагиле полиция разыскивает подростков, самовольно ушедших из детского учреждения

15:08 | 15.04.2020
В Каменске-Уральском продолжаются поиски 56-летнего мужчины

14:51 | 15.04.2020
В Сысерти после капремонта в центральной больнице открылся оперблок

14:29 | 15.04.2020
Погода на Среднем Урале во вторую половину недели будет нестабильной

14:23 | 15.04.2020
«Уралкалий» признан лучшим энергоэффективным предприятием Западного Урала за 2019 год

14:00 | 15.04.2020
В Екатеринбурге спасатели обрабатывают остановочные комплексы

комментариев: 1

13:41 | 15.04.2020
С 17 апреля в Прикамье стартуют видеоуроки по подготовке к ЕГЭ

13:40 | 15.04.2020
Теперь в шести муниципалитетах Свердловской области нельзя жарить шашлыки

13:33 | 15.04.2020
Из бюджета Свердловской области выделено 150 млн рублей на средства защиты для медиков

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 


 