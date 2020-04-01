В Сысерти будут судить мужчину, обвиняемому в покушение на убийство малолетнего сына и девушки

18:41 | 15.04.2020

Фото: poselok-europa.ru

В Сысерти направили в суд дело в отношении мужчины, которому вменяется покушение на убийство сына и сожительницы, об этом сообщили в Сысертской межрайонной прокуратуры.



По версии следствия, инцидент случился ночью 25 ноября 2019 года. Мужчина, будучи пьяным, в ходе ссоры напал на сожительницу, которой удалось выбежать из дома и закрыться в автомобиле. После этого, мужчина взял нож и нанес ранение своему малолетнему сыну. Девушка вернулась домой, опасаясь за жизнь своего сына, и мужчина нанес ей удары гаечным ключом и стал душить. К счастью, женщине удалось освободиться и уехать в больницу, чтобы получить медицинскую помощь.



Согласно заключению экспертов, мужчина страдал психическим расстройством, лишающим его возможности осознавать опасность своих деяний. Ему необходимо принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь.



Вопрос о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера будет рассматривать Сысертский районный суд.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»