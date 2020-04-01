18:11 | 15.04.2020

Фото: znak.com

В Екатеринбурге обрушился фасад торгового центра «Максидом» на Тверитина, 45.



Как передает Znak.com, территория, где лежат элементы обрушившейся конструкции, огорожена. Сейчас информация об обрушении уточняется в МЧС.



В самом «Максидоме» сообщили, что обрушение случилось при подготовке к ремонту фасада. Никто в ходе инцидента не пострадал.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»