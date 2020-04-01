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18:11 | 15.04.2020
Фото: znak.com
В Екатеринбурге обрушился фасад торгового центра
Как передает Znak.com, территория, где лежат элементы обрушившейся конструкции, огорожена. Сейчас информация об обрушении уточняется в МЧС.
В самом «Максидоме» сообщили, что обрушение случилось при подготовке к ремонту фасада. Никто в ходе инцидента не пострадал.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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