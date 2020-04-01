Власти Екатеринбурга заявили о готовности к безаварийному пропуску паводковых вод

17:15 | 15.04.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Власти уральской столицы заявили о готовности к безаварийному пропуску весенних паводковых вод, об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.



Отмечается, что в каждом районе города работают противопаводковые комиссии. По словам председателя Комитета благоустройства городской администрации Тамары Благодатковой, эксплуатирующие организации области обеспечили надежное электроснабжение для плотин, исправность ручных приводов, а также дежурство работников и круглосуточную телефонную связь операторов плотин. Также она добавила, что до 1 апреля в городе специалисты проверили все гидротехнические сооружения муниципалитета.



«В настоявшее время опасения по развитию негативных факторов при организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории Екатеринбурга в 2020 году отсутствуют», – подчеркнула Тамара Благодаткова.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»