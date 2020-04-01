Свердловская область вошла в ТОП-10 регионов по количеству проведенных исследований на коронавирус

16:50 | 15.04.2020

Фото: ozmo.ru

Свердловская область вошла в ТОП-10 регионов России по количеству проведенных исследований на коронавирус и заняла заслуженное четвертое место.



Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, по абсолютному количеству проведенных исследований на коронавирус ТОП-10 российских регионов возглавила Москва –более 395 тысяч тестов, на втором месте – Московская область – 145 574 исследований. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, в котором проведено 80 826 исследований.



Отметим, в Свердловской области на сегодняшний день проведено 38 704 исследования на коронавирусную инфекцию.



Напомним, ранее сообщалось, что Екатеринбург вошел в ТОП-10 российских городов по борьбе с коронавирусом. А Россия вышла по числу проведенных исследований на второе место в мире. Всего в стране провели уже более 1,5 млн тестов.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»