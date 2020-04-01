Главу Тугулыма обвинили в получении взятки в размере двух миллионов рублей

16:16 | 15.04.2020

По материалам прокурорской проверки в отношении главы Тугулымского городского округа Сергея Селиванова возбуждено уголовное дело. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде денег, иного имущества, в особо крупном размере»).



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе надзорных мероприятий поступила информация о том, что Сергей Селиванов в один из дней 2016 года с целью незаконного обогащения высказал директору МКУ «Административно-хозяйственное управление Тугулымского городского округа» требование о передаче ему взятки за совершение протекционизма и общего покровительства по службе, ежегодного продления трудового контракта.



Директор МКУ «Административно-хозяйственное управление Тугулымского городского округа» согласилась на незаконное предложение главы муниципалитета, после чего в период с января 2016 года по 31 марта 2019 года Селиванов неоднократно получал от директора муниципального учреждения денежные средства на общую сумму не менее 2 млн. рублей, а также иное имущество общей стоимостью 140 тыс. рублей.



Необходимо отметить, что прокуратура области в рамках межведомственной рабочей группы координировала проведение оперативных и следственных действий, выполняемых с целью выяснения обстоятельств совершенного преступления.



Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, инкриминируемая Селиванову статья предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. В настоящее время следователем СКР по уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время судом будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.



Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники полиции из управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции регионального главка МВД».

© «Вечерние ведомости»