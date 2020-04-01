Житель Екатеринбурга выплатит государству 200 тысяч рублей за прописку 111 иностранцев в «однушке»

16:16 | 15.04.2020

Фото: visaapp.ru

Кировский районный суд Екатеринбурга признал 37-летнего екатеринбуржца Сивкова виновным в организации фиктивной прописки 111 иностранных граждан в собственной квартире.



Представители МВД установили, что нигде не работающий и ранее судимый за аналогичное преступление подозреваемый за один месяц прописал в своей однокомнатной квартире 111 иностранцев.



«Во время дознания Сивков не признал, что делал это за денежное вознаграждение, пояснив, что просто хотел помочь мигрантам, зная, как якобы тяжело им приходится. По решению мирового судьи в качестве наказания за совершенное преступление он заплатит в казну государства 200 тысяч рублей», - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»