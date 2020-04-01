Пиццерия будет бесплатно кормить работников скорой помощи Нижнего Тагила

16:02 | 15.04.2020

Фото: yandex.ru

Руководство пиццерии «Густов» в Нижнем Тагиле заявило, что поддержит сотрудников скорой медицинской помощи бесплатной пиццей в период распространения коронавируса.



«Мы понимаем, что нагрузка на сотрудников скорой помощи (врачей, фельдшеров, медсестер и водителей) очень большая, и мы хотим поддержать их горячей пиццей в это тяжелое время», — заявили в заведении общественного питания.



Бесплатный круг пиццы на вынос будут выдавать бригаде, находящейся на дежурстве и приехавшей на автомобиле скорой помощи к пиццерии.



Напомним, подобную поддержку водителям «скорых» окажет и сеть быстрого питания McDonald`s.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»