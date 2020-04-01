Новости дня
15:44 | 15.04.2020
Фото: gazeta-nagatinsky-zaton.ru
Свердловская область присоединилась ко всероссийской акции помощи пожилым людям #Мывместе
По словам предпринимателя Льва Ковпака, главная задача сегодня – обеспечить бесперебойное формирование наборов, чтобы все нуждающиеся как можно быстрее получали помощь.
Цель акции – помочь тем, кто в условиях самоизоляции из-за ситуации по COVID-19 в этом особо нуждается. Прежде всего, речь идет об одиноко проживающих пожилых людях старше 65 лет, имеющих низкий доход. Добровольцы доставляют таким людям продуктовые наборы с товарами первой необходимости.
В наборы входят: рис, мука, пшеничная и овсяная крупы, макароны, подсолнечное масло, соль, сахар, чай, кукуруза, горошек, рыбные и мясные консервы, хозяйственное и туалетное мыло.
На данный момент подготовлено уже 2 тысячи наборов. Волонтеры забрали со склада первые 200. Развозить их будут каждый день.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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