Свердловская область присоединилась ко всероссийской акции помощи пожилым людям #Мывместе

15:44 | 15.04.2020

Фото: gazeta-nagatinsky-zaton.ru

Ко всероссийской акции #Мывместе присоединилась и Свердловская область. Здесь поддержку в формировании наборов оказывает сеть супермаркетов «Кировский».



По словам предпринимателя Льва Ковпака, главная задача сегодня – обеспечить бесперебойное формирование наборов, чтобы все нуждающиеся как можно быстрее получали помощь.



Цель акции – помочь тем, кто в условиях самоизоляции из-за ситуации по COVID-19 в этом особо нуждается. Прежде всего, речь идет об одиноко проживающих пожилых людях старше 65 лет, имеющих низкий доход. Добровольцы доставляют таким людям продуктовые наборы с товарами первой необходимости.



В наборы входят: рис, мука, пшеничная и овсяная крупы, макароны, подсолнечное масло, соль, сахар, чай, кукуруза, горошек, рыбные и мясные консервы, хозяйственное и туалетное мыло.



На данный момент подготовлено уже 2 тысячи наборов. Волонтеры забрали со склада первые 200. Развозить их будут каждый день.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»