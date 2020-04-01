СОСПП оплатил медикам Нижнего Тагила покупку 50 тысяч масок на 1,8 млн рублей

15:36 | 15.04.2020

Фото: sospp.ru

Благотворители Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) перечислили средства на закупку 50 тысяч индивидуальных медицинских масок для работников и водителей бригад скорой медицинской помощи. Общая сумма пожертвований составила более 1,8 миллиона рублей.



На этой неделе также партию из 1000 комплектов защитной медицинской одежды врача-инфекциониста и 1000 защитных комбинезонов получили медики екатеринбургской скорой помощи. Защитные комплекты распредели среди 13 городских подстанций.



По словам первого вице-президента СОСПП Михаила Черепанова, члены совета приняли решение о создании спецсчета для борьбы с коронавирусом. К сегодняшнему дню на счет переведено более 30 миллионов рублей. Средства от неравнодушных промышленников и предпринимателей продолжают поступать и сейчас.



Напомним, Президиум Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей принял решение о создании фонда для борьбы с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV). Предприятия-члены СОСПП могут перечислять средства на спецсчет для помощи региону по борьбе с коронавирусом. Расходование средств данного резервного фонда осуществляется по решению Президиума Совета СОСПП и исходя из потребностей, обозначенных Губернатором Свердловской области. Пять с половиной миллионов рублей со спецсчета СОСПП уже перечислены на счет городской клинической больницы №40 для приобретения двух аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»