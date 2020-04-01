В Нижнем Тагиле полиция разыскивает подростков, самовольно ушедших из детского учреждения

15:20 | 15.04.2020

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Отделом полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» разыскиваются воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних №6 Тагилстроевского района 14-летний Егор Стародубов, учащийся МБОУ СОШ № 72, и 17-летний Дмитрий Фоминых, учащийся «Высокогорского многопрофильного техникума». Подростки ушли с территории центра 11 апреля около 14.00 часов и до настоящего времени их местонахождение не известно.



Егор ростом около 151 см, на вид 14 лет, среднего телосложения, волосы светлые, короткие; глаза светлые. На момент пропажи был одет в бело-синюю шапку, темно-синюю куртку, спортивную кофту красно-черного цвета, темно-серые джинсы, черные кроссовки. В сообщении отмечается, что Стародубов неоднократно совершал самовольные уходы, состоит на профилактическом учете.



Дмитрий ростом около 154 см, на вид 17 лет, среднего телосложения, волосы светлые короткие, глаза темные, подбородок с ямочкой. На момент пропажи был одет в кофту черно-белого цвета, черные спортивные брюки и кроссовки. Подросток на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних ранее не состоял.



С целью установления местонахождения несовершеннолетних сотрудниками полиции проверяются места концентрации несовершеннолетних. На розыск подростков ориентированы дежурные наряды полиции, несущие службу.



По имеющейся оперативной информации подростки могут находиться в Дзержинском районе.

Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетних, позвонить в отдел полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» по номеру (3435) 97-69-32 –дежурная часть, (3435)47-70-02 - дежурная часть Межмуниципального управления, либо 02.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»