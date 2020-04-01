В Сысерти после капремонта в центральной больнице открылся оперблок

14:51 | 15.04.2020

Фото: Информационный сетевой ресурс МЗ СО

В Сысерти после капитального ремонта открылся оперблок хирургического отделения центральной больницы, рассчитанный на одновременную работу трех операционных: плановой, экстренной и травматологической.



Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, на ремонт в больнице потратили более 22 миллионов рублей. На эти деньги медучреждение приобрело новую медицинскую технику и мебель. Были закуплены новые потолочные бестеневые светильники, операционные столы и хирургические панели управления, через которые предусмотрена отдельная подача необходимых для хирургического вмешательства газов: кислорода, углекислого газа и сжатого воздуха.



Помимо прочего, в травматологической операционной установлена рентгеновская система С-дуга, для повышения качества операций и сокращения периода выздоровления пациента после травм. Также закуплены новые лектрохирургические высокочастотные аппараты для выполнения операций на сильно кровоточащих тканях. Помимо этого, в больницу поступили новые лапароскопы для общей хирургии.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»