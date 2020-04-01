В Екатеринбурге спасатели обрабатывают остановочные комплексы

14:00 | 15.04.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге спасатели ведут работы по санитарной обработке остановок общественного транспорта.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, санобработка уже прошла на остановках на проспекте Космонавтов, улицах Донбасская, Фронтовых Бригад и Старых Большевиков. С помощью специального оборудования на остановочных комплексах происходит распыление безопасного для людей дезинфицирующего средства.



Отмечается, что специальная обработка проводится также и на территории подразделений МЧС. С начала месяца спасатели продезинфицировали 32 ведомственных объекта, общая площадь которых составляет более 45 тыс. кв. м, а также более 100 единиц спецтехники.



Напомним, дорожные рабочие с помощью спецтехники моют улицы уральской столицы, дезинфицируется также и общественный транспорт.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»