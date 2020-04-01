Теперь в шести муниципалитетах Свердловской области нельзя жарить шашлыки

13:40 | 15.04.2020

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В шести муниципалитетах Свердловской области с сегодняшнего дня запретят использование открытого огня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.



Ограничения вводятся из-за наступления пожароопасного сезона. Они коснутся Верхней Пышмы, Краснотурьинска, Березовского ГО, Камышловского ГО, Каменска-Уральского и Михайловского МО. Во время ограничений нельзя сжигать мусор, разводить костры, проводить огневые работы и жарить шашлыки.



С начала сезона уже зафиксированы 13 лесных пожаров общей площадью 89 гектаров. Кроме того, зафиксирован 281 случай горения сухой травы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»