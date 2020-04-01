Из бюджета Свердловской области выделено 150 млн рублей на средства защиты для медиков

13:33 | 15.04.2020

Фото: uralsky-rabochi.ru

В бюджете Свердловской области предусмотрено 150 млн рублей на средства защиты для медиков во время пандемии коронавируса. Об этом глава региона Евгений Куйвашев написал на своей странице в Instagram.



Губернатор пояснил, что сейчас ситуация с индивидуальными средствами защиты для медицинских работников улучшилась, деньги на это в бюджете предусмотрены.



Напомним, сегодня в Екатеринбурге приземлился борт с гуманитарной помощью. В столицу Урала привезли 4,1 миллиона медицинских масок из Китая.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»