Индекс самоизоляции в Екатеринбурге начал расти, но по-прежнему мал

13:20 | 15.04.2020

Фото: Яндекс, карта самоизоляции

Индекс самоизоляции в Екатеринбурге вновь очень низкий, но отмечается рост. На данный момент он составляет 2,4 балла. Это означает, что на улице много людей.



Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, сегодня по всей России индекса самоизоляции показывает очень низкие баллы. Лишь в Москве показатель поднялся немногим выше – 3.5 балла. На Урале по показателям лидируют Пермь и Нижний Тагил с 2.8 баллами, затем идет Тюмень с 2.7 баллами. В Челябинске индекс ниже, чем в Екатеринбурге, – всего 2.2 балла.



Самый низкий индекс отмечается в Сибири: Новокузнецк и Томск – по 1.8 баллу, Новосибирск – 1.7, Кемерово 1.5 балла.



Напомним, что сегодня было лабораторно подтверждено еще 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Свердловской области. Таким образом, общее число заболевших достигло 105. Берегите свое здоровье и здоровье близких – оставайтесь дома.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»