В Нижнем Тагиле бизнесмену грозит реальный срок за взятку силовику

13:07 | 15.04.2020

Фото: zen.yandex.ru

В Нижнем Тагиле осужден владелец магазина шуб, который попытался дать взятку сотруднику МВД.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе рейда по торговым точкам, продающим нелегальную продукцию, силовики обнаружили магазин с шубами, на которых отсутствовала необходимая маркировка.



Предприниматель решил избежать уголовного преследования. Находясь в служебной машине сотрудника полиции, бизнесмен передал оперативнику 350 тысяч рублей и попросил не изымать из оборота нелегальный товар.



Деньги перешли в бардачок перед пассажирским сиденьем. В этот момент нарушителя остановили полицейские. Они зафиксировали момент передачи взятки и возбудили уголовное дело. Бизнесмену грозит до восьми лет лишения свободы.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»