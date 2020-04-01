Прокуратура Екатеринбурга выявила нарушения при вырубке деревьев в парке УрГУПС

12:52 | 15.04.2020

Фото: ЕТВ

Прокуратура обнаружила нарушения при вырубке деревьев в парке УрГУПС. Проверка продолжается, но вузу необходимо принять меры по недопущению нарушений впредь и наказать ответственных должностных лиц.



Напомним, внимание прокуратуры на вырубку деревьев в парке обратили общественники, которые заявили, что вырубка связана то ли ради строительства бассейна, то ли ради жилищной застройки. Но в вузе ответили, это была только санитарная вырубка. Все законно.



Однако прокуратура выяснила, что вуз должен был согласовать работы по уничтожению общественного зеленого пространства, чего по факту не произошло.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»