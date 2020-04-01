Число подтвержденных случаев COVID-19 на Среднем Урале превысило сотню

12:37 | 15.04.2020

Фото: moyidorogi.ru

Специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» подтвердили диагноз еще у 12 человек.



Заболевшие – жители Каменского района, Полевского, Екатеринбурга, Заречного, Белоярского района и Серова. Кроме того, среди заболевших жители других регионов – Москвы и Челябинской области.



Всего, таким образом, в Свердловской области зарегистрировано 105 случаев новой коронавирусной инфекции. Состояние семерых пациентов врачи оценивают как тяжелое, девять человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии.



Выздоровели и выписаны за минувшие сутки 7 человек. Всего свердловским врачам удалось поставить на ноги уже 44 пациента.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»