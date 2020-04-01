В России число зараженных коронавирусом превысило отметку 24 тысячи

За последние сутки в России подтверждено 3388 новых случаев коронавируса в 65 регионах. Впервые диагнозы поставлены в Чукотском и Ненецком автономных округах.Отметим, за. Всего в России выздоровело 1986 человек.: 11 в Москве, 3 в Республике Дагестан, 2 в Московской области, 2 в Республике Башкортостан, 2 в Республике Калмыкия, 2 в Псковской области, 1 в Санкт-Петербурге, 1 в Республике Бурятия, 1 в Пензенской области, 1 в Тюменской области, 1 в Белгородской области, 1 в Астраханской области. За весь период в России от коронавируса скончалось 198 человек.