В столице Урала задержан серийный похититель автомобильных зеркал

12:29 | 15.04.2020

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге оперативники уголовного розыска в ходе спецоперации задержали серийного похитителя зеркал с дорогостоящих иномарок «Тойота» и «Лексус».



Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, 26-летний подозреваемый начал криминальную деятельность в феврале 2019 года. По ночам мужчина снимал зеркала с автомобилей, а днем продавал их. В настоящее время мужчина признал 12 эпизодов краж. У следствия есть основания полагать, что аналогичных преступлений на счету подозреваемого не менее 80.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).



Если Вы пострадали от подобных действий, просьба обращаться в полицию по телефонам: (343) 356-42-07 либо 02.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»